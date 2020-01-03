Irak Cumhurbaşkanı, Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı, Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısını kınadı - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı, Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısını kınadı

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesini kınayarak, ülkenin milli çıkarı için herkesin kendisini kontrol etmesi çağrısında bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı, Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısını kınadı, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesini kınayarak, ülkenin milli çıkarı için herkesin kendisini kontrol etmesi çağrısında bulundu.

Salih, yayınladığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, her iki komutanın da terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli rol üstlendiklerini savundu.

Askeri liderleri hedef alan saldırıyı kınadığını belirten Salih, olayın hem Irak hem de bölge güvenliği için farklı yansımalara sebebiyet vereceğini belirtti.

Salih ayrıca, yüksek milli çıkarlar için herkesi, kendini kontrol etmeye ve "akıllı davranmaya" davet etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Berhem Salih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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