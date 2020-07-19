Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı İran Dışişleri Bakanını kabul etti - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i ayrı ayrı kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Salih ve Zarif görüşmesinde, cumhurbaşkanının iki ülkenin derin tarihi bağları ile aralarındaki iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durduğu bildirildi.

"Bölge, mevcut gerginliklere çözüm bulmak için ülkeler arası dengeli ilişkilere, karşılıklı anlayışa, ortak ve net vizyona ihtiyaç duyuyor." diyen Salih, İran'ın DEAŞ'la mücadelesinde Irak'a verdiği desteği övdü.

Açıklamada, Zarif'in de Irak ile iş birliğini genişletmeye ve tüm alanlarda Irak'a destek vermeye hazır olduklarını söylediği aktarıldı.

Kazımi görüşmesi

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Zarif'i başbakanlık ofisinde kabul etti.

Açıklamaya göre, bölgenin güvenliği ve istikrarı için iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Kazımi, "Irak'ın, bölgede barışın gerçekleşmesi için dengeli ve olumlu rolünü göstermek için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zarif de Kazımi'nin önümüzdeki günlerde İran'a yapacağı ziyarete verdikleri önemi dile getirerek "İran, Irak ile ilişkilerde yeni ve olumlu bir aşamaya geçilmesini ve tüm alanlarda yeni anlaşmaların hayata geçirilmesini istiyor." diye konuştu.

Irak Yüsek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de görüşen İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti.

Bağdat'ta, Iraklı Şii liderler Hadi el-Amiri ve Ammar el-Hekim ile de görüşecek Zarif'in, daha sonra Erbil'e geçerek Kürt yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.