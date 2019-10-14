Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı ve Pompeo, "Suriye'deki Iraklı DEAŞ'lıları görüştü" iddiası
Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı ve Pompeo, 'Suriye'deki Iraklı DEAŞ'lıları görüştü' iddiası

Irak Cumhurbaşkanı ve Pompeo, "Suriye'deki Iraklı DEAŞ'lıları görüştü" iddiası

30 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suriye'deki Iraklı DEAŞ'lılar konusunu görüştüğü iddia edildi.

Irak Cumhurbaşkanı ve Pompeo,

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suriye'deki Iraklı DEAŞ'lılar konusunu görüştüğü iddia edildi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Pompeo ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile Irak'ın güvenlik ve istikrara kavuşmasının önemine değinildi.

Salih ve Pompeo görüşmesinde ayrıca Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın da ele alındığı kaydedildi.

Suriye'deki Iraklı DEAŞ'lıların dönüşü görüşüldü iddiası

Öte yandan Irak medyasında Salih ve Pompeo'nun, Suriye'de bulunan yaklaşık 13 bin Iraklı DEAŞ mensubunun ülkelerine dönüşü konusunun ele alındığı yönünde haberler yer aldı.

Irak Cumhurbaşkanı'nın, bahsi geçen DEAŞ'lıların ülkesine dönmesini kabul etmediği ileri sürüldü.

Sadr, tepki gösterdi

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a ait olduğu bilinen Facebook sayfasından da konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Umarız seçilmiş Cumhurbaşkanımız (Berhem Salih) 13 bini kabul etmez." ifadelerine yer verildi.

Sadr'ın bu tepkisi, telefon görüşmesinde Iraklı DEAŞ'lıların ülkelerine geri gönderilmesinin görüşüldüğü yönündeki iddiayı güçlendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Berhem Salih, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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