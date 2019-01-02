Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Yarın Ankara'ya Geliyor

Irak Cumhurbaşkanı Yarın Ankara'ya Geliyor

53 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanı Yarın Ankara'ya Geliyor, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanı Salih'in Ankara'da gerc¸ekles¸tirecekleri go¨ru¨s¸melerde, ikili ilis¸kileri tu¨m yo¨nleriyle ele almaları o¨ngo¨ru¨lmektedir. Go¨ru¨s¸meler sırasında, c¸es¸itli alanlarda is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi imka^nları da degˆerlendirilecektir. Ayrıca ziyaret c¸erc¸evesinde bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında da go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulacaktır" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:47 Kaynak: DHA

Berham Salih, Ankara, Cumhurbaşkanı, Irak, Politika
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