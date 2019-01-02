Irak Cumhurbaşkanı Yarın Ankara'ya Geliyor
53 dakika önce
CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih
'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye
'ye geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip
Erdogˆan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanı Salih'in Ankara
'da gerc¸ekles¸tirecekleri go¨ru¨s¸melerde, ikili ilis¸kileri tu¨m yo¨nleriyle ele almaları o¨ngo¨ru¨lmektedir. Go¨ru¨s¸meler sırasında, c¸es¸itli alanlarda is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi imka^nları da degˆerlendirilecektir. Ayrıca ziyaret c¸erc¸evesinde bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında da go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulacaktır" denildi. - Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:47 Kaynak: DHA
Restoranında "Bütün Balık Döner" Yaptı! Tadan Lezzetine Doyamadı
Cami Avlusuna Bırakılan Bebek, Donmak Üzereyken Bulundu
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek
Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek