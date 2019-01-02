Irak Cumhurbaşkanı Yarın Ankara'ya Geliyor
1 saat önce
Irak Cumhurbaşkanı yarın Ankara'ya geliyorIrak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.
Irak Cumhurbaşkanı
yarın Ankara
'ya geliyor
Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih
'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye
'ye geliyor.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip
Erdogˆan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanı Salih'in Ankara'da gerc¸ekles¸tirecekleri go¨ru¨s¸melerde, ikili ilis¸kileri tu¨m yo¨nleriyle ele almaları o¨ngo¨ru¨lmektedir. Go¨ru¨s¸meler sırasında, c¸es¸itli alanlarda is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi imka^nları da degˆerlendirilecektir. Ayrıca ziyaret c¸erc¸evesinde bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında da go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulacaktır" denildi.
Haber: ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:13 Kaynak: DHA
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