Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Yarın Ankara'ya Geliyor

Irak Cumhurbaşkanı Yarın Ankara'ya Geliyor

1 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı yarın Ankara'ya geliyorIrak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.

Irak Cumhurbaşkanı Yarın Ankara'ya Geliyor, System.String[]
Irak Cumhurbaşkanı yarın Ankara'ya geliyor

Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanı Salih'in Ankara'da gerc¸ekles¸tirecekleri go¨ru¨s¸melerde, ikili ilis¸kileri tu¨m yo¨nleriyle ele almaları o¨ngo¨ru¨lmektedir. Go¨ru¨s¸meler sırasında, c¸es¸itli alanlarda is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi imka^nları da degˆerlendirilecektir. Ayrıca ziyaret c¸erc¸evesinde bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında da go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulacaktır" denildi.

Haber:  ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:13 Kaynak: DHA

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