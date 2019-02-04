Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Yeni Bütçeyi Onayladı

Irak Cumhurbaşkanı Yeni Bütçeyi Onayladı

1 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 milyar dolar açığı bulunan 2019 bütçesini onayladı.

Irak Cumhurbaşkanı Yeni Bütçeyi Onayladı, System.String[]
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 milyar dolar açığı bulunan 2019 bütçesini onayladı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Berhem Salih'in, 2019 bütçesini onayladığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Salih'in "onaylanan bütçeyle vatandaşlara temel hizmetlerin sunulması ve ülkenin yeniden imarı ve kalkınmasına başlanacağını vurguladığı" kaydedildi.

Irak Meclisi'nden, 24 Ocak'ta geçen yaklaşık 88,5 milyar dolarlık 2019 bütçesinde 23 milyar dolar açık bulunuyor.

Bu yılki bütçede 1 varil petrol 56 dolardan hesaplandı. Irak, halihazırda petrolün varilini 43 dolardan ihraç ediyor. Bu durumun, ciddi bütçe açığına yola açabileceği belirtiliyor.

Irak'ın geçen yılki 77,5 milyar dolarlık bütçesindeki açık yaklaşık 11 milyar dolardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:25 Kaynak: AA

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