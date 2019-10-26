Irak'da hükümet karşıtları yine meydanlara indi: En az 40 kişi hayatını kaybetti
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Irak'ta ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestolarda en az 40 gösterici hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, Şii milislerin kalabalık üzerine ateş açtığı bildirildi.
Irak'ta ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestolarda en az 40 gösterici hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, Şii milislerin kalabalık üzerine ateş açtığı bildirildi.
Irak'ta halk, yolsuzluk ve ekonomik sıkıntılara karşı 5 günlük bir aradan sonra yeniden sokaklara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:14
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