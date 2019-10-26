Son Dakika Haberleri: Irak'da hükümet karşıtları yine meydanlara indi: En az 40 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Irak'da hükümet karşıtları yine meydanlara indi: En az 40 kişi hayatını kaybetti

Irak'da hükümet karşıtları yine meydanlara indi: En az 40 kişi hayatını kaybetti

28 dakika önce

Irak'ta ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestolarda en az 40 gösterici hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, Şii milislerin kalabalık üzerine ateş açtığı bildirildi.

Irak'da hükümet karşıtları yine meydanlara indi: En az 40 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'ta ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestolarda en az 40 gösterici hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, Şii milislerin kalabalık üzerine ateş açtığı bildirildi.


Irak'ta halk, yolsuzluk ve ekonomik sıkıntılara karşı 5 günlük bir aradan sonra yeniden sokaklara çıktı.

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Hükümet, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:14 
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