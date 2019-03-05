Son Dakika Haberleri: Irak Dağlarında Uzak Doğu Sporu Karate Öğreniyorlar

Irak Dağlarında Uzak Doğu Sporu Karate Öğreniyorlar

1 saat önce

Uzak doğu sporu Iraklı gençlerin gözdesi oldu.

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Uzak doğu sporu Iraklı gençlerin gözdesi oldu. Irak'ın kuzeyindeki Penjwin şehrinde, karla kaplı dağ eteklerinde beyaz kimonolu gençler savunma tekniklerini öğreniyor. Yaklaşık 70 çocuk ve gençten oluşan gruba Kikoshin Karate kulübü eğitim veriyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:52 

Irak, Uzak, Dünya
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