Irak Dağlarında Uzak Doğu Sporu Karate Öğreniyorlar
1 saat önce
Uzak doğu sporu Iraklı gençlerin gözdesi oldu.
Uzak
doğu sporu Iraklı gençlerin gözdesi oldu. Irak'ın kuzeyindeki Penjwin şehrinde, karla kaplı dağ eteklerinde beyaz kimonolu gençler savunma tekniklerini öğreniyor. Yaklaşık 70 çocuk ve gençten oluşan gruba Kikoshin Karate kulübü eğitim veriyor.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:52
Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı
Kızgın Koca, Hamile Eşine Cinsel İstismarda Bulunan Sapığı Palayla Doğradı
ABD'deki Sulama Kanalından Çıkan Dev Timsah Şaşkına Çevirdi
Kök Hücre Tedavisi Sonrası HIV Virüslü Hastada İyileşme Tespit Edildi