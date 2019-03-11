Son Dakika Haberleri: Irak, Deaş'a Karşı Güvenlik Tedbiri Aldı

Irak, Deaş'a Karşı Güvenlik Tedbiri Aldı

1 saat önce

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) DEAŞ'ın son kalesi Bağuz'a başlattığı operasyon devam ederken, örgüte ait en büyük silah ve mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi.

Irak, Deaş'a Karşı Güvenlik Tedbiri Aldı, System.String[]
Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) DEAŞ'ın son kalesi Bağuz'a başlattığı operasyon devam ederken, örgüte ait en büyük silah ve mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi. Irak ordusu, güvenlik gerekçesiyle sınırda tedbirleri arttırdı.

PKK/PYD'ye bağlı Demokratik Suriye Güçleri'nin (SDG) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın son kalesi Bağuz'a başlattığı operasyon aralıksız devam ediyor. DEAŞ'ın, direnişi nedeniyle Bağuz'daki operasyonun yavaşladığı öğrenildi. SDG üyeleri tarafından yapılan açıklamada, DAEŞ'lılar geri çekilmediği için köyü ele geçirmenin zor olduğu ve yavaş ilerlemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Koalisyon uçaklarının havadan destek verdiği SDG'nin, DEAŞ'a ait en büyük mühimmat deposunu imha ettiği bildirildi. SDG tarafından yapılan açıklamada, askeri uçakların DEAŞ'a ait mühimmat depolarını hedef aldığı ve silah deposunun imha edildiği, onlarca DEAŞ militanının öldürüldüğü, 11'den fazla hava saldırısı düzenlendiği, SDG güçlerinden bir kişinin öldüğü ve dört yaralı olduğu ve çatışmanın devam ettiği bildirildi.

Irak sınırına yakın Bağuz'da operasyon sürerken Irak da sınırdaki güvenlik önlemlerini arttırdı. Anbar İl Meclisi örgüt üyelerinin sınırdan Irak'a geçmelerini önlemek için olağanüstü tedbirlerin alındığını açıkladı. Meclis, sınırdaki tüm birliklerin teyakkuza geçtiğini belirterek Bağuz'da kuşatma altına alınan örgüt üyelerinin Irak topraklarına sızmalarını önlemek için güvenlik önlemlerinin arttırıldığını vurguladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:41 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi Satışı Yasak Olan Kertenkele Türü, 6 Bin 500 Liraya Alıcı Buluyor

Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum! Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 20:50:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak, Deaş'a Karşı Güvenlik Tedbiri Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]