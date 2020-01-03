Irak Devlet Televizyonu: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Irak Devlet Televizyonu: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü - Son Dakika Dünya

Irak Devlet Televizyonu: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü

6 saat önce

Irak devlet televizyonu, Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'nda Haşd-i Şabi komutanlarını hedef alan saldırıda İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in öldürüldüğünü duyurdu.

Irak Devlet Televizyonu: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü, System.String[]

Irak devlet televizyonu, Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'nda Haşd-i Şabi komutanlarını hedef alan saldırıda İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in öldürüldüğünü duyurdu.

Amerikalı üst düzey yetkililer, Reuters'a operasyonu ABD'nin düzenlediğini söyledi.

Iraklı Haşd-i Şabi milislerinin sözcüsü, Süleymani ve Mühendis'in ölümünden "Amerikalılar ve İsraillilerin sorumlu olduğunu" söyledi.

İran'daki Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, haberi Irak devlet televizyonuna dayandırarak verdi ve "Fars haber ajansı henüz bu bilginin doğruluğunu teyit edemedi" notunu düştü. Süleymani'nin komutanlığını yürüttüğü Kudüs Gücü, Devrim Muhafızları'nın İran dışındaki operasyonlarını yürütmesiyle biliniyor.

Bağdat'taki havalimanına, Irak polisine göre dört roket atarak düzenlenen saldırının ardından Irak'taki milis güçleri, ilk olarak "Iraklı milislerin üst düzey yetkililerinden 5 kişi ve iki de çok önemli misafirimiz hayatını kaybetti" açıklaması yapmıştı.

Kargo terminali yakınlarındaki İran destekli silahlı güçlere bağlı Iraklıları taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda iki araç yandı, en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Bağdat Havalimanı, geçici bir süre için kapatıldı.

ABD ile İran arasındaki gerilim arttı

Irak'taki İran destekli milis güç Haşd-i Şabi'nin doğrudan Kasım Süleymani komutasında hareket ettiği biliniyor.

Haşd-i Şabi içindeki en etkili birliklerden Hizbullah Tugayları, Aralık ayı sonunda Amerikan ordusunun Irak'ta kullandığı üslere yönelik saldırı düzenlemiş; bir Amerikalı müteahhit hayatını kaybetmişti.

Bu saldırılara misilleme olarak ABD de, Hizbullah Tugayları'nın Suriye ve Irak'taki üslerine yönelik hava saldırısı düzenlemiş; en az 25 savaşçı ölmüştü.

Hizbullah Tugayları Komutanı Ebu Mehdi El Mühendis, Irak'taki ABD güçlerine yanıtlarının çok sert olacağı uyarısında bulunmuştu. İran da ABD saldırılarını "terörizmin açık örneği" olarak nitelendirmişti.

Ardından ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği önünde, milis güçlerin önclüğünde protesto gösterileri başladı ve büyükelçilik binası ateşe verildi. ABD, bölgeye koruma için 750 asker göndereceğini duyurdu.

Büyükelçiliğin önünde, ABD bayraklarının yakıldığı protestolar sırasında ABD Başkanı Donald Trump bir tweet atarak ""İran bizim binalarımızda kaybedilen hayatlar ve verilen zarardan sorumlu tutulacak. ÇOK BÜYÜK bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, bu bir tehdit." demişti.

Kasım Süleymani, Kudüs, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:05 
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