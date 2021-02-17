Irak Dışişleri Bakan Vekili, Papa'nın Irak ziyaretinin ülkedeki siyasi dönüşüm açısından önemli olacağını belirtti - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakan Vekili Nezar Hayrullah, Katoliklerin ruhani lideri Franciscu'nun Mart ayında Irak'a yapacağı ziyaretin "tarihi" olacağını ifade ederek, bu ziyaretin Irak'taki siyasi dönüşüm açısından önemli olacağını söyledi.

Hayrullah, Bağdat'taki bakanlık binasında Papa'nın 3-5 Mart'ta Irak'a yapacağı ziyaretine ilişkin bazı yabancı ve yerli basın temsilcileriyle bir araya geldi.

"Papa'nın Irak'a yapacağı ziyaret 'tarihidir.'"diyen Hayrullah, "Papa'nın ziyareti Irak'taki siyasi dönüşümün ve ülkedeki Hristiyan toplumunun varlığının önemini ortaya koyacak. Bu ziyaretle Irak'ın tüm bileşenleri arasındaki hoşgörüyü de göstermek istiyoruz." dedi.

Papa, Sistani ile mutabakat zaptı imzalayacak mı?

Iraklı Bakan Vekili, Şiilerin yaşadığı Necef kentinin de Papa tarafından ziyaret edileceğini kaydederek, Papa'nın orada Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani ile bir araya geleceğini söyledi.

Hayrullah, "Papa, dinler arası hoşgörü konusunda önemli bir şahsiyet ancak ziyareti sırasında dini merciyle hiçbir anlaşma veya mutabakat zaptı imzalanması söz konusu olmayacak. Bu, sadece bir görüşmeden ibaret olacak. Necef merciliği de tarihi boyunca ilk defa böyle bir ziyaretle karşılaşacak." dedi.

Vatikan'dan "Papa'nın güvenliğini Irak tarafı sağlasın" talebi

Nezar Hayrullah, Vatikan tarafından ziyareti sırasında Papa'nın güvenliğinin koalisyon güçleri değil Irak güçleri tarafından sağlanmasını ve Irak Hava Yolları'na ait uçakla gelmesini talep ettiklerini anlatarak, "Bu da bizim için önemli ve güven kaynağı." şeklinde konuştu.

Papa Franciscus, 5-8 Mart tarihinde Irak'a geniş kapsamlı bir ziyarette bulunacak. Bu gerçekleşirse ilk kez bir "Papa" Irak'ı ziyaret etmiş olacak. Ayrıca Kovid-19 salgını sonrasında Papa'nın yaklaşık 16 ay aradan sonra yapacağı ilk dış gezi olacak.