Irak Dışişleri Bakanı, Bağdat'ta Fransız mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanı, Bağdat'ta Fransız mevkidaşıyla görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Fransız vatandaşı DEAŞ'lıların durumu ve iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldıklarını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Fransız vatandaşı DEAŞ'lıların durumu ve iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldıklarını bildirdi.

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Hüseyin, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Le Drian'ın Bağdat ziyaretinin, ülkesinin güvenlik ve ekonomi alanlarında geçtiği riskli döneme denk geldiğini ifade eden Hüseyin, "Fransız tarafıyla bölgedeki gerginliği ve diğer önemli konuları ele aldık. Fransız şirketlerinin Irak'taki yatırımı ve iki ülke arasındaki askeri ilişkileri de değerlendirdik." şeklinde konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı, ülkedeki teröre karşı mücadelenin sürdürüldüğünü kaydederek, "Bakan Jean-Yves Le Drian ile burada hapishanelerde bulunan Fransız vatandaşı DEAŞ'lıların durumunu da görüştük." dedi.

Fransız Bakan da "Bağdat'a ziyaretimiz tehlikelerle karşı karşıya bulunan hükümeti desteklemek içindir. DEAŞ'a karşı Irak güvenlik güçlerini destekliyoruz ve düşman (DEAŞ) karşısında ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Orta Doğu'daki "denge unsuru" rolüne dönmesini arzu ettiklerini anlatan Le Drian, ülkenin egemenliğinin korunmasından yana olduklarını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Dışişleri Bakanı, Bağdat'ta Fransız mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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