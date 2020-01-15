Irak Dışişleri Bakanı Hekim: "Irak'ın çatışma sahası olmasını kabul etmeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Dışişleri Bakanı Hekim: 'Irak'ın çatışma sahası olmasını kabul etmeyiz' - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanı Hekim: "Irak'ın çatışma sahası olmasını kabul etmeyiz"

6 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ABD ve İran arasındaki gerginliğin giderilmesinden yana olduklarını ve Irak'ın çatışma sahası olmasını reddettiklerini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hekim:

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ABD ve İran arasındaki gerginliğin giderilmesinden yana olduklarını ve Irak'ın çatışma sahası olmasını reddettiklerini belirtti.

Hekim, başkent Bağdat'ta bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Katarlı Bakan Al Sani ile ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması meselesini görüştüklerini ifade eden Hekim, "ABD ve İran arasındaki gerginlikten dolayı Irak'ın çatışma sahası olmasını kabul etmeyiz ve bölgenin istikrarından yanayız." dedi.

Iraklı Bakan, söz konusu gerginliğin Hürmüz Boğazı'na olumsuz yansımalarını da kabul etmediklerini vurgulayarak, Boğaz'daki ticaretin özgür şekilde yapılmasını istediklerini kaydetti.

"Irak'ın bölgedeki siyasi çekişmelerden uzak tutulmasını istiyoruz"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani de bölgedeki gerginliğe dikkati çekerek, "Ziyaretimizi, Irak hükümetiyle bölgedeki gerginliğin giderilmesi ve sorunların aklıselimle çözülmesinin önemini görüşmek için yapıyoruz. Irak'ın bölgedeki siyasi çekişmelerden uzak tutulmasını istiyoruz." dedi.

Şeyh Muhammed, Katar devleti olarak dost ülkelerle, bölgedeki gerginliğin tırmanmaması için iş birliği halinde olduklarını dile getirdi.

Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Katarlı Bakan, Irak'taki mevcut siyasi krizin de bir an önce çözüme kavuşturulması temennisinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı'nın, istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı
İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
20:20 Libya'da UMH bünyesindeki tüm unsurlar Trablus'ta buluştu - Son Dakika
20:20 Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü - Son Dakika
20:19 Kırgızistan'da Ahıska Türkleri ile Kırgızların birlikte yaşamalarının 75. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
20:17 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi - Son Dakika
20:16 Eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 20:27:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak Dışişleri Bakanı Hekim: "Irak'ın çatışma sahası olmasını kabul etmeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]