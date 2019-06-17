Son Dakika Haberleri: Irak Dışişleri Bakanı Hekim Umman'a gidecek
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Irak Dışişleri Bakanı Hekim Umman'a gidecek

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim önümüzdeki hafta Umman'ı ziyaret edecek.

Irak Dışişleri Bakanı Hekim Umman'a gidecek, System.String[]
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim önümüzdeki hafta Umman'ı ziyaret edecek.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, resmi ziyarette bulunmak üzere Umman'a gidecek. Irak Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, ziyaretin geçtiğimiz hafta Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah'ın Bağdat'a yaptığı ziyaretin devamı niteliğini taşıdığını ifade etti.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaptığı ziyaret kapsamında Iraklı mevkidaşı Hekim, Başbakan Adil Abdülmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.

Umman geçen ay Irak ile ilişkilerin normalleşmesi için Körfez ile Irak yönetimleri arasında bir uyum sağlamak adına Irak'taki elçiliğin yeniden açılacağını ilan etmişti. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
Muhammed Ali, Irak
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