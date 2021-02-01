Irak Dışişleri Bakanı, KİK Genel Sekreteri ile "Körfez ülkelerinden elektrik" teminini görüştü - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile Körfez ülkelerinden Irak'a elektrik temini konusunu görüştüklerini söyledi.

Hüseyin, başkent Bağdat'ta Hacraf ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Hüseyin, "Körfez ülkeleri tarafından Irak'ta yatırım projeleri kapsamında gelecek dönemde elektrik hizmeti verilmesi konusunu değerlendirdik." dedi.

Hüseyin ayrıca KİK Genel Sekreteri ile terörle mücadele ve erken seçim sürecini ele aldıklarını aktardı.

KİK Genel Sekreteri Hacraf da Irak ile ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Körfez ülkeleri Irak'ın istikrarı ve terörle mücadelesine destek veriyor. Irak hükümetinin yasaları uygulama gücü var. Irak'ın istikrarının bölgeye olumlu yansımaları olacak. Körfezden Irak'a elektrik hattı hizmeti projesinin herkese faydaları olacak."

Hacraf'ın Bağdat ziyareti kapsamında Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Elektrik ihtiyacının büyük bölümünü İran'dan karşılayan Irak, yıllardır uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı artık kronikleşen bir kriz ile boğuşuyor. ???????