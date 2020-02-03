Irak Dışişleri Bakanı'ndan "ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Dışişleri Bakanı'ndan 'ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir' uyarısı - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanı'ndan "ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir" uyarısı

6 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İran ve ABD arasındaki gerginliğin tırmanması halinde bölgede "yıkıcı bir savaş"ın patlak verebileceği uyarısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı'ndan

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İran ve ABD arasındaki gerginliğin tırmanması halinde bölgede "yıkıcı bir savaş"ın patlak verebileceği uyarısında bulundu.

Hakim, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Belçikalı mevkidaşı Philippe Goffin ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hekim, Belçika Dışişleri Bakanı ile "Washington ve Tahran arasında yükselen tansiyonu düşürmenin yollarını" ele aldıklarını söyledi.

İran ve ABD arasındaki gerginliğin tırmanması halinde bölgeyi yıkıcı bir savaşa sürükleyebileceğini vurgulayan Hekim, "Irak, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması için sarf edilen tüm çabalara destek veriyor." dedi.

Belçikalı Bakan Goffin ise ülkesinin Irak'a desteğini ifade ederek, "Irak'ın istikrarı bizim için önemli." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Goffin'i başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda kabul etmiş, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin imarı için Belçika'nın katkısının önemini vurgulamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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