Son Dakika Haberleri: Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Bağdat Büyükelçisini çağırdı
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Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Bağdat Büyükelçisini çağırdı

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat depolarına düzenlenen hava saldırılarına ilişkin olarak ABD Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'in yerine vekalet eden maslahatgüzar Mc Feeters'i bakanlığa çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Bağdat Büyükelçisini çağırdı, System.String[]

Irak Dışişleri Bakanlığı, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat depolarına düzenlenen hava saldırılarına ilişkin olarak ABD Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'in yerine vekalet eden maslahatgüzar Mc Feeters'i bakanlığa çağırdı.


Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat depolarına düzenlen hava saldırıları krizi büyüyor. Haşdi Şabi ve Irak Hizbullahı'nın patlamalardan ABD'yi sorumlu tutmasının ardından Irak Dışişleri Bakanlığı da düzenlenen hava saldırılarına ilişkin olarak ABD Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'in yerine vekalet eden maslahatgüzar Mc Feeters'i bakanlığa çağırdı.


Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Feeters'e Irak'ın çatışma sahası olmadığını ve iç işlerine karışılmasına müsaade edilmeyeceğinin iletildiği kaydedildi. ABD'ye, iki ülke arasında imzalanan Stratejik Güvenlik Anlaşması maddelerine bağlı kalma yönünde çağrıda bulunulan açıklamada, ülkenin olası bir dış müdahaleyi önlemek için bütün yasal ve diplomatik seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.


Geçtiğimiz günlerde Bağdat ile Selahattin arasında yer alan Beled bölgesinde yer alan Askeri Hava Üssünde Haşdi Şabi'ye ait bir mühimmat deposunda patlama yaşanmıştı. Daha öncesinde ise başkent Bağdat'ın güneyinde yer alan bir silah ve mühimmat deposunda meydana gelen büyük bir patlamada ise 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralanmıştı. Irak'taki Şii mili gücü Haşdi Şabi güçleri ise son günlerde cephaneliklerinde meydana gelen patlamalarının arkasında ABD'yi sorumlu tutarak "ABD bizi bombalıyor" açıklaması yapmıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
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