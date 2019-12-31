Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı

6 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarının mevzilerine yönelik hava saldırısını kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı, System.String[]

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarının mevzilerine yönelik hava saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Haşdi Şabi güçlerine yönelik saldırısının "Irak'ın egemenliğinin açık bir şekilde ihlali olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Irak bağımsız bir ülkedir. İç güvenliği öncelikli ve ziyadesiyle önemlidir. Ülkenin bir savaş alanına veya saldırı için geçiş noktasına dönüşmesi ya da komşu ülkelerin hedef alınması için topraklarının kullanılmasına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kınamasının iletilmesi için ABD'nin Bağdat Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırılacağı ifade edilen açıklamada, Avrupalı güçler dahil koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşında birlikte hareket etme vurgusu yapıldı.

ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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