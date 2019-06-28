Son Dakika Haberleri: Irak Dışişleri Bakanlığı: "Diplomatik misyonların güvenliği kırmızı çizgidir"
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Irak Dışişleri Bakanlığı: "Diplomatik misyonların güvenliği kırmızı çizgidir"

1 saat önce

Bir grup Iraklı göstericinin Bahreyn'in Bağdat Büyükelçiliği binasını basmasının ardından açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanlığı olayı sert dille kınarken, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı:
Bir grup Iraklı göstericinin Bahreyn'in Bağdat Büyükelçiliği binasını basmasının ardından açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanlığı olayı sert dille kınarken, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını protesto eden bir grup Iraklı göstericinin Bahreyn'deki Bağdat Büyükelçiliği binasını basması iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi yaşanan olaylardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Irak Dışişleri Bakanlığı "Diplomatik misyonların güvenliği kırmızı çizgidir" şeklinde açıklama yaptı.

Irak Dışişleri Bakanı Yasin Yaseri ise Bahreyn'in Bağdat Büyükelçiliği binasını basan 54 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirterek, "Gözaltına alınanlar hakkında yasal işlemler yapılacaktır. Hangi şart altında olursa olsun asla diplomatik misyonlara ihlal yapılmasına müsaade edemeyiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan olayı sert bir dille kınayan Bahreyn yönetimi, Bağdat Büyükelçisini çağırarak Irak hükümetinin diplomatik misyonlarını korumakla yükümlü olduğunu söyledi. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Bahreyn, Bağdat, Dışişleri Bakanlığı, Irak, Politika
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