Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın "Komele, İKDP ve PAK karargahlarına saldırısına" kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı.

Bakanlık, İran'ın saldırılarına dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, top ve havan mermilerinin yanı sıra patlayıcı madde taşıyan 20'den fazla insansız hava aracının kullanıldığı saldırılar kınandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) 4 bölgeyi hedef alan bu saldırıların Irak güvenliği ve egemenliğini tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu, vatandaşlar arasında korkuya neden olduğu kaydedildi.

Söz konusu gelişmenin "kışkırtıcı ve tek taraflı" olduğu aktarılan açıklamada, bu adımın bölgedeki gerginlik ve güvenlik sorununu daha da çıkmaza sokacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Bakanlık olarak gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Irak hükümeti olarak da herhangi bir güvenlik sorununa askeri müdahaleyi reddediyoruz. Bu tür adımların tekrarlanmaması için tüm diplomatik yolları kullanacağız." ifadelerine yer verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın, Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara yönelik saldırısında 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Son bir haftada üçüncü saldırı

Bu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu.

İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.