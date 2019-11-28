Son Dakika Haberleri: Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı
Son Dakika Politika Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı

6 saat önce

Irak yönetimi, Necef kentindeki İran Konsolosluğu'nun protestocular tarafından ateşe verilmesini kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı, System.String[]

Irak yönetimi, Necef kentindeki İran Konsolosluğu'nun protestocular tarafından ateşe verilmesini kınadı.


Irak Dışişleri Bakanlığı ülkenin güneyindeki Necef kentinde bulunan İran Konsolosluk binasının protestocular tarafından ateşe verilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Irak'ın bazı kentlerindeki protestocular arasına sızan yabancıların İran Konsolosluğu'nu ateşe verdiği belirtilen açıklamada, "Bunun amacının çok net bir biçimde Irak-İran tarihi ilişkilerinin yanı sıra Irak'ın ülkede misyonları bulunan dünya ülkeleriyle ilişkilerini bozmayı amaçlamakta olduğunu görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Hükümetin gösterileri doğal bir hak olarak gördüğü ve göstericilerin taleplerinin kabul edilebilir olduğu kaydedilen açıklamada, "Gösterileri haklı hedeflerinden saptırmaya çalışan bazı kişilerin girişimleri konusunda uyarıda bulunmuştuk. Necef kentindeki İran Konsolosluğu'nun maruz kaldığı saldırı, milli taleplerle alakası olmayan tarafların neler planladıklarını gösteren net bir kanıttır" ifadeleri yer aldı. Protestocuların reform taleplerini kirleten bu gibi kişileri dikkat etmeye çağıran Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren yabancı misyonlara derin saygı duyulduğunu ve yaşanan olayın resmi görüş ifadesi şeklinde algılanmaması gerektiğini vurguladı.


Irak'ta hükümet karşıtı protestocular dün Necef kentindeki İran Konsolosluk binasını ateşe vermişti. Kentte yaşanan olayların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği ile başlayan protestolar kısa bir süre sonra ülkenin bütün Şii bölgelerine yayıldı. Protestocuların reform taleplerini hayata geçirme konusunda hükümetin yavaş hareket etmesi tepkiyle karşılandı.


Protestoları yatıştırmak için güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 350'ye yakın kişi hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi yaralandı. - ERBİL

Dışişleri Bakanlığı, Necef, İran, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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