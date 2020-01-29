Irak Dışişleri Bakanlığından ABD'nin sözde barış planına tepki - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına tepki göstererek, başkenti Kudüs olacak bağımsız Filistin devletini desteklemeleri konusunda Arap ve Müslümanlara çağrıda bulundu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Filistinli kardeşlerinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla garanti altına alınan meşru haklarıyla, topraklarına ve evlerine dönme haklarının yanında olduğu vurgulandı.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğu hatırlatılan açıklamada, tüm Müslümanların ve Arapların, başkenti Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, Lübnan ve Suriye'de işgal altında bulunan topraklarının geri alınması konusunda Filistinlilere destek vermeleri gerektiği ifade edildi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.