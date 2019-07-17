Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz."
4 saat önce
Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz.
Irak Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz." - ERBİL
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