Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama
3 saat önce
Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz.
Irak Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz."
(İHA)
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