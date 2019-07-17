Son Dakika Haberleri: Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama
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Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama

3 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz.

Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama, System.String[]
Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama: "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz."
(İHA)
Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
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