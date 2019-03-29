Son Dakika Haberleri: Irak Domates İthalatı Yasağını Kaldırdı

Irak Domates İthalatı Yasağını Kaldırdı

28 dakika önce

Irak Tarım Bakanlığı, 4 ay önce ithalatını yasakladığı domatesin yeniden ithaline onay verdi.

Irak Domates İthalatı Yasağını Kaldırdı, System.String[]
Irak Tarım Bakanlığı, 4 ay önce ithalatını yasakladığı domatesin yeniden ithaline onay verdi.

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamit Naif tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen Kasım ayında domates ithaline koyulan yasağın kaldırıldığı açıklandı. Yerli ürünün, yeterli olmadığını gerekçesiyle Basra ili dışındaki tüm sınır kapılarından domates ithalinin onaylandığı duyuruldu. Hala yeterli yerli ürün olduğu gerekçesiyle 11 ürüne koyulan yasağın devam ettiğine değinen Sözcü Naif, yasakların yerli ürünü ve tüketiciyi korumayı amaçladığını söyledi.

Son günlerde fiyatında yüksek artış gözlenen domatesin kilosu yaklaşık 1,5 dolar civarına (8,45 TL) yükseldi. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:44 Kaynak: İHA

Irak Tarım Bakanlığı, Ekonomi
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