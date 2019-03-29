Irak Domates İthalatı Yasağını Kaldırdı
28 dakika önce
Irak Tarım Bakanlığı, 4 ay önce ithalatını yasakladığı domatesin yeniden ithaline onay verdi.
Irak Tarım Bakanlığı
, 4 ay önce ithalatını yasakladığı domatesin yeniden ithaline onay verdi.
Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamit Naif tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen Kasım ayında domates ithaline koyulan yasağın kaldırıldığı açıklandı. Yerli ürünün, yeterli olmadığını gerekçesiyle Basra
ili dışındaki tüm sınır kapılarından domates ithalinin onaylandığı duyuruldu. Hala yeterli yerli ürün olduğu gerekçesiyle 11 ürüne koyulan yasağın devam ettiğine değinen Sözcü Naif, yasakların yerli ürünü ve tüketiciyi korumayı amaçladığını söyledi.
Son günlerde fiyatında yüksek artış gözlenen domatesin kilosu yaklaşık 1,5 dolar civarına (8,45 TL) yükseldi. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:44 Kaynak: İHA
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