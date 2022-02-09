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Irak Elektrik Bakanlığı: Türkiye'den 500 megavat elektrik ithal edeceğiz - Son Dakika

Irak Elektrik Bakanlığı: Türkiye'den 500 megavat elektrik ithal edeceğiz

09.02.2022 23:14
Irak Elektrik Bakanlığı: Türkiye'den 500 megavat elektrik ithal edeceğiz

Irak Elektrik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Adil Kerim, ülkede kronikleşen elektrik kesintileri sorununa çözüm için yakında Türkiye'den 500 megavat elektrik alacaklarını söyledi.

Irak Elektrik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Adil Kerim, ülkede kronikleşen elektrik kesintileri sorununa çözüm için yakında Türkiye'den 500 megavat elektrik alacaklarını söyledi.

Kerim, Irak resmi devlet televizyonunda bir programa katılarak yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Irak'ta yeterli elektrik hizmeti verilmesi için Katar'dan gaz alımı görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Kerim, "İmkanlar el verirse 1 yıl ile 15 ay içerisinde Katar'dan gaz alımı konusu tamamlanmış olacak." dedi.

Suudi Arabistan ile de enerji (elektrik) anlaşması imzaladıklarını anımsatan Kerim, Suudi Arabistan'dan gelecek enerji hattının Ar Ar-Yusufiye hattı üzerinden olacağını söyleyerek, "Suudi Arabistan'dan ilk etapta alacağımız elektrik miktarı 500 megavat, sonrasında bu 1000 megavata çıkarılacak." ifadesini kullandı.

Ürdün ile de elektrik akış hattının bir yıl içerisinde tamamlanacağını kaydeden Kerim, bu ülkeden alınacak elektriğin Irak'ın batısındaki bölgelere aktarılacağını anlattı.

Kerim, elektrik hizmetindeki yetersizliğin giderilmesi için Türkiye'den de destek alınacağını belirterek, "Türkiye'den yakında 500 megavat elektrik ithal edeceğiz." diye konuştu.

İran gazının yetersizliği elektrik kesintilerini artırıyor

İran'dan şu an 8 milyon metreküp gaz geldiğini ve bunun elektrik üretimi için yetersiz olduğunu dile getiren Kerim, şöyle devam etti:

"İran'dan gelen gaz sorununu çözmek için yakında bakanlıktan bir heyet Tahran'a gidecek. Irak'ın İran'a 1 milyar 692 milyon dolar borcu bulunuyor. İran gazının Irak'a yıllık maliyeti 4 milyar dolardan az. Geçtiğimiz yaz ayında İran'dan 1 megavat bile almadık."

Irak, uzun yıllardır elektrik hizmeti yetersizliğiyle boğuşuyor. Ülkenin birçok yerinde günde ortalama sadece 3 ile 5 saat ulusal elektrik verilebiliyor. Iraklılar, yıllardır elektrik tedarikini ücret karşılığında ve sınırlı miktarda mahalle jeneratörlerinden temin ediyor. Söz konusu jeneratörlerin ülkedeki çevre kirliliğini ve hastalıkları artırdığı biliniyor.

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Türkiye, Katar, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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