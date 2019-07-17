Son Dakika Haberleri: Irak, Erbil'deki silahlı saldırıyı kınadı
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Irak, Erbil'deki silahlı saldırıyı kınadı

2 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Irak, Erbil'deki silahlı saldırıyı kınadı, System.String[]
Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Erbil'de bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Söz konusu saldırıda Irak vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise yaralandığı bilgisine yer veren Sahhaf, saldırıya ilişkin detayların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuştu.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Erbil, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:51 Kaynak: AA
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