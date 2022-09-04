Irak Federal Mahkemesi, Sadr'a bağlı vekillerin istifalarının iptali başvurusunu görüşecek

Irak Federal Mahkemesi, Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'a bağlı müstafi vekillerin istifa kararının iptali için yapılan başvuruyu görüşeceğini duyurdu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Sadr'a bağlı 74 vekilin Meclis'ten istifa etme kararlarının iptal edilmesi için başvuru yapıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu başvurunun mahkemece 28 Eylül tarihinde değerlendirilerek karara bağlanacağı belirtildi.

Meclis'teki Sadr Bloku'na bağlı 74 vekil, liderleri Mukteda es-Sadr'ın isteği üzerine istifa etmişti.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, hükümet krizinin çözümü için yargıdan Meclis'in feshedilmesini istemişti. Ancak Yüksek Yargı Konseyi, böyle bir yetkileri olmadığını bildirmişti.

Bunun üzerine Sadr destekçileri Yüksek Yargı Konseyi'ne yönelik protestolar başlatırken, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade eden Sadr ise yargı yetkililerinin değiştirilmesini talep etti.

Irak'taki olaylar

Sadr destekçileri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr 29 Ağustos'ta siyaseti bıraktığını açıklamış, ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, 380 kişi de yaralanmıştı.

Şii liderin 30 Ağustos günü destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmasıyla, Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.

Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.