Irak-Filistin Ortak Komisyonunun ilk toplantısı Ramallah'ta yapılacak - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İsrail saldırılarının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştiren Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak-Filistin Ortak Komisyonunun ilk toplantısının Ramallah'ta yapılacağını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, İsrail saldırılarının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Al-Maliki, Irak ziyaretinin amacının gelecekte Filistin meselesiyle ilgili tutumları koordine etmek olduğunu belirtti. Irak'ın Filistin'e vefalı bir dost ve destekçi olarak nitelendiren Al-Maliki, ülkesinde Iraklıları ağırlamanın onur verici olduğunu belirterek, Irak halkından güç ve metanet adlıklarını ifade etti. Al-Maliki, ziyaretinin İsrail saldırısı sonrası gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıda 70'i çocuk olmak üzere 240'tan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Basın toplantısında konuşan Bakan Hüseyin ise, Irak halkı ve hükümetin Filistin halkına desteğinin devam edeceğini belirterek, Filistinlileri birlikte ve beraber hareket ederek yönetime destek vermeye çağırdı. Filistin'in elde ettiği zaferi değerlendirip siyasi olarak etkinleştirmek gerektiğini kaydeden Hüseyin, Irak-Filistin Ortak Komisyonunun ilk toplantısının önümüzdeki aylarda Ramallah'ta yapılacağını duyurdu. - ERBİL