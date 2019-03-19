Son Dakika Haberleri: Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Esad ile Görüştü

Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Esad ile Görüştü

1 saat önce

Dün Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen, Irak, İran ve Suriye Genelkurmay Başkanları'nın toplantısına katılan Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya geldi.

Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Esad ile Görüştü, System.String[]
Dün Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen, Irak, İran ve Suriye Genelkurmay Başkanları'nın toplantısına katılan Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya geldi.

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri'yi kabul eden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, terörle mücadelede üç ülke arasındaki işbirliğini görüştü. Görüşmede Esad, üç ülke arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yaparak, teröre karşı mücadelede Irak, İran ve Suriye askerlerinin kanlarının birbirine karıştığını söyledi.

Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşa Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ise iki ülke arasındaki sınır kapısının yeniden açılacağını belirterek "Önümüzdeki günlerde Suriye ve Irak arasındaki sınır kapısının yeniden hizmete açılmasına tanıklık edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

İran, Suriye, Irak, Politika
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