Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayı'ndan çıkardı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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