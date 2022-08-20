Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 6 terörist öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 6 terörist öldürüldü

20.08.2022 23:16
Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 6 terörist öldürüldü

Irak güçlerinin Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak güçlerinin Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün batısındaki Hemrin dağlarında varlık göstermeye başlayan DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında sözde Salahaddin kenti idari sorumlusu Abu Meryem el Kahtani'nin de bulunduğu 6 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda teröristlere ait çok sayıda sahte evrak, kimlik, silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

YORUMLAR
500
Irak'ta daha önce kanlı saldırılar gerçekleştiren 6 DEAŞ mensubu yakalandı Irak'ta daha önce kanlı saldırılar gerçekleştiren 6 DEAŞ mensubu yakalandı Terör örgütü DEAŞ Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı Terör örgütü DEAŞ Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı
Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 6 terörist öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:41 Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi
22:25 Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi
22:22 AK Partili Yılmaz Tunç ile Mustafa Sandal tartıştı! Suriyeli kavgasına Ümit Özdağ da katıldı
21:42 Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti
21:30 Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor
21:25 Mardin'de 19 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Farklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 23:16:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 6 terörist öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement