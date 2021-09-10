Irak güçlerinin Musul'da düzenlediği operasyonda 5 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Musul kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren polis güçlerinin Musul kent merkezinde 2 adrese baskın gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, baskınlarda yakalanan 5 kişinin ilk sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını kabul ettikleri ve resmi işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.