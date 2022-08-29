Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti.

Kaynak: AA

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı - Son Dakika

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