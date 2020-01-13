Irak günlük 8 milyon varil petrol ihraç etmeyi hedefliyor - Son Dakika

Irak, uluslararası standartları yakalamak için atılan teknolojik adımlarla birlikte günlük petrol ihracatını yaklaşık 3,5 milyon varilden 8 milyon varile çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol ihracatı hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Petrol sektöründe uluslararası standartları yakalamak amacıyla teknolojik anlamda önemli projeler başlattıklarını aktaran Cihad, günlük ihracatı 10 yıl içinde 8 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Cihad, Irak'ın farklı bölgelerindeki kuyulardan günlük 4 milyon 460 bin varil ham petrol çıkarıldığını ve bunlardan yaklaşık 3 milyon 450 bin varilin ihraç edildiğini aktardı.

Irak, 150 milyar varil petrol rezerviyle bu alanda dünya ülkeleri arasında 4'üncü sırada bulunuyor. Ülkede zaman zaman artan şiddet olaylarına rağmen, petrol üretimi halihazırda 2003 yılına kıyasla üçe katlandı. Irak'ın üyesi olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, yaklaşık 39 milyon nüfuslu ülkede, petrolün yanı sıra 3 trilyon 744 milyar metreküp doğal gaz rezervi mevcut.

Söz konusu verilere göre yaklaşık 150 milyar varillik petrol rezerviyle Irak, dünyada Venezuela, Suudi Arabistan ve İran'dan sonra 4'üncü sırada yer alıyor. Irak, sahip olduğu toprak yapısı sayesinde ise Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan sonra petrolün en kolay çıkarılabildiği 3'üncü ülke konumunda.