Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı eylemcilerin çadırlarını ateşe verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı eylemcilerin çadırlarını ateşe verdi - Son Dakika Dünya

Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı eylemcilerin çadırlarını ateşe verdi

6 saat önce

Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı gösterilerin merkezi "Tahrir Meydanı'na" yakın eylem çadırlarını yakıp, göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor

Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı eylemcilerin çadırlarını ateşe verdi, System.String[]

Irak güvenlik güçleri, Şii lider Mukteda el Sadr yanlılarının gösterilerden çekilmesinin ardından ülkenin güneyi ile başkent Bağdat'taki hükümet karşıtı eylemcilerin çadırlarını ateşe verdi.


Güvenlik güçleri 1 Ekim'den bu yana gösterilerini sürdüren eylemcilerin çadırlarını kaldırdı ve ana yolları trafiğe açtı.

Euronews.com'da Görüntüle

Hükümet, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu
Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 39'a çıktı Elazığ depreminin ardından Melih Gökçek'in attığı tweet, sosyal medyada büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 21:59:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı eylemcilerin çadırlarını ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]