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Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı eylemcilerin çadırlarını ateşe verdi
6 saat önce
Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı gösterilerin merkezi "Tahrir Meydanı'na" yakın eylem çadırlarını yakıp, göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor
Irak güvenlik güçleri, Şii lider Mukteda el Sadr yanlılarının gösterilerden çekilmesinin ardından ülkenin güneyi ile başkent Bağdat'taki hükümet karşıtı eylemcilerin çadırlarını ateşe verdi.
Güvenlik güçleri 1 Ekim'den bu yana gösterilerini sürdüren eylemcilerin çadırlarını kaldırdı ve ana yolları trafiğe açtı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:12
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