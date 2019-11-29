Irak güvenlik güçleri İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından en az 45 protestocuyu öldürdü

Irak güvenlik güçleri, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından süren protestolarda en az 45 eylemciyi gerçek mermi ile vurarak öldürdü, 230 kişi de yaralandı.



Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.