Son Dakika Haberleri: Irak güvenlik güçleri İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından en az 45 protestocuyu öldürdü
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Irak güvenlik güçleri İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından en az 45 protestocuyu öldürdü

6 saat önce

Irak güvenlik güçleri, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde süren protestolarda en az 45 eylemciyi gerçek mermi ile vurarak öldürdü, 230 kişi de yaralandı.

Irak güvenlik güçleri İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından en az 45 protestocuyu öldürdü, System.String[]

Irak güvenlik güçleri, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından süren protestolarda en az 45 eylemciyi gerçek mermi ile vurarak öldürdü, 230 kişi de yaralandı.


Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

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İran, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:56 
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