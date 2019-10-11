Irak güvenlik güçleri muhtemel gösterilere karşı

Irak güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağının olmadığı başkent Bağdat'ta, muhtemel gösterilere karşı önlemler almaya devam ediyor.

Bağdat'ta gösterilerin merkezi konumundaki Tahrir Meydanı'na onlarca askeri araç konuşlanırken, yüzlerce askerin de nöbet tuttuğu görüldü.

Başkent caddelerinde normalin aksine trafik yoğunluğuna rastlanmazken, sokak ve mahalleler de adeta boş.

Vatandaşlar, gösterilerle birlikte başkentin içinde bulunduğu durumdan tedirgin. Bağdat'ın Sadr bölgesi ve güney kesimindeki Zafaraniye ve Amil ile Beyya semtlerinde esnaf da birkaç saatliğine açık tuttuğu kepenkleri hava kararmadan indirdi.

Tahrir Meydanı çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan hükümet güçleri, kentin birçok bölgesine yeniden kontrol noktaları kurdu. Bağdat'ın merkezinde alınan güvenlik önlemlerinin gerekçesi ise muhtemel bir eylemde göstericilerin Tahrir Meydanı'na ulaşmasını engellemek.

Irak yönetimi, ABD Bağdat Büyükelçiliği ve birçok yabancı misyon temsilciliği ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de de önlemler aldı.

Gazeteciler Bağdat'ı terk etti



Bağdat'ta gösteriler sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, birçok televizyon kanalını basarak, saldırıda bulunmuştu. Bazı yerel TV kanallarının yayını durdurulmuştu.

Başkentte basın faaliyeti yürüten birçok yerli ve yabancı gazetecinin de aldıkları tehditler karşısında Bağdat'ı terk ederek, bir kısmının Erbil ve Süleymaniye kentlerine bazılarının da ülke dışına çıkmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Bağdat'ta 1 Ekim'de işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle sokağa çıkan göstericilere karşı hükümet güçleri gerçek mermi kullanmış ve keskin nişancılarla müdahale etmişti.



Şiilerin dini mercisi Ali es-Sistani de bugünkü mesajında, gösteriler sırasında akan kandan hükümeti sorumlu tuttu ve yapılan ihlallerin araştırılıp sonuçlarının en geç iki hafta içerisinde kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Sosyal medyadan 25 Ekim'de tekrar sokaklara çıkma çağrısı

Öte yandan Bağdat ve bazı güney kentlerinde gösterilere ara verilse de vatandaşların 25 Ekim'de tekrar sokağa çıkması için sosyal medya üzerinden çağrılar yapılıyor.

Başkent Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.