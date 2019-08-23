Irak Hizbulahı 'bombalanan cephanelikler' konusunda ABD'yi uyardı

Irak'ta Haşdi Şabi milislerinin cephaneliklerinin ABD tarafından bombalandığının iddiası üzerine Irak Hizbullahı, ABD'ye uyarıda bulunarak olası bir saldırının gerçekleşmesi halinde karşılık verileceğini açıkladı.



Irak'ta Şii Haşdi Şabi milislerini hedef alan saldırıların ardından ülkede tansiyon yükselmeye başladı. Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD'yi askeri üsleri ve cephaneliklerini bombalamakla suçlaması ardından Irak Hizbullahı siyasi partisi uyarıda bulundu.



"Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz"



İran yanlısı Irak Hizbullahı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta herhangi mevkilerine saldırı yapılırsa ağır karşılık verileceği belirtilerek, "Olası yeni bir yeni saldırıya karşı cevabımız çok ağır olacak. Sizleri kaleleriniz bile korumayacak, çünkü hepsi ateşimiz ve öfkemizin altındadır. Şundan emin olun ki çarpışma başlarsa siz bölgeden tamamen çıkarıncaya kadar devam edecek ve bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan eski Irak başbakanlarından Nuri Maliki ise İsrail'in Irak'taki saldırılarda ilişkisi olduğunun kanıtlanması halinde bölgede ciddi bir krizin yaşanacağını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Bağdat ile Selahattin arasında yer alan Beled bölgesinde yer alan Askeri Hava Üssünde Haşdi Şabi'ye ait bir mühimmat deposunda patlama yaşanmıştı. Daha öncesinde ise başkent Bağdat'ın güneyinde yer alan bir silah ve mühimmat deposunda meydana gelen büyük bir patlamada ise 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralanmıştı. Irak'taki Şii mili gücü Haşdi Şabi güçleri ise son günlerde cephaneliklerinde meydana gelen patlamalarının arkasında ABD'yi sorumlu tutarak "ABD bizi bombalıyor" açıklaması yapmıştı. - ERBİL