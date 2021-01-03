Irak Hizbullah'ı: "ABD Büyükelçilik binasını basmayacağız" - Son Dakika

Irak Hizbullah'ı: "ABD Büyükelçilik binasını basmayacağız"

03.01.2021 13:07
Irak Hizbullah'ı:

ABD'nin düzenlediği operasyonla geçtiğimiz yıl öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölüm yıl dönümünde İran yanlısı Irak Hizbullah Tugayları'ndan "ABD Büyükelçilik...

ABD'nin düzenlediği operasyonla geçtiğimiz yıl öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölüm yıl dönümünde İran yanlısı Irak Hizbullah Tugayları'ndan "ABD Büyükelçilik binasını basmayacağız" açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü. Süleymani ve Mühendis ölümlerinin 1. yıldönümünde Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen törenle dün anılmıştı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Bağdat'ta öğlen saatlerinde Haşdi Şabi Örgütü gösteri hazırlığı yapılırken İran yanlısı Irak Hizbullah Tugayları Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Hamidavi'den açıklama geldi.

El-Hamidavi, ABD Bağdat Büyükelçiliğin "Şer Büyükelçiliği" olarak nitelendirerek "Bugün şer büyükelçiliğini basmayacağız ve bu hükümeti devirmeyeceğiz. Önümüzde daha uzun bir zaman var" ifadelerini kullandı.

Haşdi Şabi'nin Bağdat'ta "Bir milyonluk" gösteri çağırısı üzerine sabah saatlerinde ülkenin birçok yerinden yandaşları ünlü Tahrir Meydanı'na akın etmeye başladı. - ERBİL

Büyükelçilik, Haşdi Şabi, Hizbullah, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak Hizbullah'ı: 'ABD Büyükelçilik binasını basmayacağız' - Son Dakika


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