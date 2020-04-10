Irak Hizbullahı: Hükümeti kurma görevinin Kazimi'ye verilmesi savaş ilanı - Son Dakika

Irak'taki Şii milis gücü Ketaib-i Hizbullah, yeni hükümeti kurma görevinin "İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısında parmağı olduğunu" ileri sürdüğü Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa Kazimi'ye verilmesinin "Irak halkına karşı savaş ilanı" anlamına geldiğini savundu.
Ketaib-i Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, siyasi partilerin üzerinde anlaşıp başbakanlık için aday gösterdiği Kazimi'ye yeni hükümeti kurma görevinin verilmesine tepki gösterildi.
Kazimi'nin adaylığı konusunda anlaşan siyasi partilerin "düşmanın (ABD) siyasi baskılarına boyun eğmek"le suçlandığı Ketaib-i Hizbullah açıklamasında, "Hükümeti kurma görevinin Kazimi'ye verilmesi Irak halkına karşı savaş ilanıdır." ifadesine yer verildi.
Ketaib-i Hizbullah, Kazimi'nin 3 Ocak'taki İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü ABD saldırısında parmağı olduğunu ileri sürmüştü.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni hükümeti kurma görevini 9 Nisan'da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa Kazimi'ye vermişti.
Irak Anayasası'na göre Kazimi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.