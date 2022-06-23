Irak Hizbullahı Meclisten çekildi - Son Dakika
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Irak Hizbullahı Meclisten çekildi

23.06.2022 21:03
Irak Hizbullahı Meclisten çekildi

Irak'ta Şii milis gücü Hizbullah'ın siyasi kanadı Hukuk Hareketi Meclisten çekildi.

Irak'ta Şii milis gücü Hizbullah'ın siyasi kanadı Hukuk Hareketi Meclisten çekildi.

Hareketin Başkanı Hüseyin Munis yayımladığı video mesajda, Sadr Bloku vekilleri gibi kendilerinin de Meclisten çekilme kararı aldıklarını belirtti.

Munis, hükümeti kurma sürecinde sorumluluk alan siyasi taraflara ise destek vereceklerini ifade etti.

Hareketin Mecliste 2 milletvekili bulunuyordu. Sadr Bloku vekillerinin istifası sonrası yerlerine gelen adaylardan 4'ü Hukuk Hareketi'ne bağlıydı ancak bu kararın ardından yemin törenine katılmadılar.

Irak Meclisi, bugün yeni vekillerin yemin etmesi için olağanüstü oturumla toplanmış, oturumda daha önce istifa eden Sadr Bloku'nun 73 vekilinin yerine gelen 64 kişi yemin ederek görevi devralmıştı. Geri kalan 9 kişi ise oturuma katılmamıştı.

Bu gelişmelerin ardından eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri'ye bağlı Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantılarının yer aldığı İran destekli Koordinasyon Çerçevesi adlı çatı grubun sandalye sayısının artması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

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