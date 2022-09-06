Irak'ta Yeşil Bölge'de çıkan olaylarda ölenler için "şehit" kararı - Son Dakika
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Irak'ta Yeşil Bölge'de çıkan olaylarda ölenler için "şehit" kararı

06.09.2022 19:49
Irak'ta Yeşil Bölge'de çıkan olaylarda ölenler için "şehit" kararı

Irak hükümeti, 30 Ağustos'ta başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de çıkan olaylarda hayatlarını kaybedenlere "şehit" imtiyazı verirken, yaralılara ise tazminat ödemeyi kararlaştırdı.

Irak hükümeti, 30 Ağustos'ta başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de çıkan olaylarda hayatlarını kaybedenlere "şehit" imtiyazı verirken, yaralılara ise tazminat ödemeyi kararlaştırdı.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından patlak veren şiddet olaylarında ölen ve yaralananlar ile ilgili Irak hükümeti yeni bir adım attı. Irak Bakanlar Kurulu Sözcüsü Hasan Nazım yaptığı açıklamada, 30 Ağustos tarihinde korunaklı Yeşil Bölge'de Sadr Grubu destekçileriyle Koordinasyon Grubu destekçileri arasında çıkan silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenlere "şehit" imtiyazı verildiğini duyurarak, söz konusu olaylarda yaralananlara ise tazminat ödeneceğini bildirdi.

Yas ilan edilmişti

Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Sadr destekçileri ile Koordinasyon Grubu destekçileri arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı. Şiddet olaylarının sona ermesinin ardından 3 günlük yas ilan edilmişti. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta Yeşil Bölge'de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit' kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Yeşil Bölge'de çıkan olaylarda ölenler için "şehit" kararı - Son Dakika
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