Irak hükümeti: "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararımızdan geri adım atmayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak hükümeti: 'ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararımızdan geri adım atmayız' - Son Dakika

Irak hükümeti: "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararımızdan geri adım atmayız"

6 saat önce

Irak yönetimi, meclisin "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması" için aldığı karardan geri adım atmayacağını duyurdu.

Irak hükümeti:

Irak yönetimi, meclisin "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması" için aldığı karardan geri adım atmayacağını duyurdu.

Irak Başbakanlık Basın Sözcüsü Vilyam Verde, yaptığı basın açıklamasında, " Hükümet, meclisin ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı karardan geri adım atmayacak." dedi.

Verde, Irak hükümetinin, ABD ile, askerlerinin DEAŞ'la mücadele amacıyla ülkede kalması için yeni anlaşma imzaladığı iddialarıyla ilgili, "Hükümet, böyle bir anlaşma imzalamadı." ifadelerini kullandı.

"Meclis, hükümet için tavsiye kararı aldı." diyen Verde, söz konusu kararın, tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını kapsadığını vurguladı.

Irak Meclisi'nde 5 Ocak'ta yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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