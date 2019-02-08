Son Dakika Haberleri: Irak Hükümeti, Çalışma Programını Açıkladı

Irak Hükümeti, Çalışma Programını Açıkladı

20 dakika önce

Irak hükümeti, 5 temel üzerine kurulu 2022 çalışma programını açıkladı.

Irak Hükümeti, Çalışma Programını Açıkladı, System.String[]
Irak hükümeti, 5 temel üzerine kurulu 2022 çalışma programını açıkladı.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, halk ve meclis önünde bağlayıcılığı olacak 2022 çalışma programının, "demokratik cumhuriyetçi parlamenter sisteme dayalı tek bir federal devletin tesisinin tamamlanması, hukukun üstünlüğünün pekiştirilmesi, iç ve dış güvenliğin kuvvetlendirilmesi, enerji ve su kaynaklarına en uygun şekilde yatırım yapılması, ekonominin güçlendirilmesi, toplumsal kalkınma ve hizmet seviyesinin yükseltilmesi" merkezinde şekillendiği ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin söz konusu programı ayrıntılandırılmış ve zamansal takvimi belirlenmiş bir yol haritasına dönüştürme ve farklı bakanlıklar ile ilgili kurumlara görev dağılımı yapma aşamasında olduğu kaydedildi.

Söz konusu program hazırlanırken, bakanlıkların, illerin önceliklerine uygun şekilde çalışmasının göz önüne alındığı belirtildi.

Ekim 2018'de başbakanlığa getirilen Abdulmehdi hükümetinde halen savunma, içişleri ve adalet bakanlıkları doldurulmuş değil.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:57 Kaynak: AA

Irak, Ekonomi
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