Son Dakika Haberleri: Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü
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Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü

1 saat önce

Irak hükümeti, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle yönetimi protesto eden göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.

Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü, System.String[]

Irak hükümeti, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle yönetimi protesto eden göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.

Irak devlet televizyonun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de mecliste göstericilerin temsilcilerinden bir grubu kabul etti.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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