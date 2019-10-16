Son Dakika Haberleri: "Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan temizlemeli"
Son Dakika Güncel 'Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan temizlemeli'

"Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan temizlemeli"

1 saat önce

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Irak hükümetinin ülkeyi başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlemesi gerektiğini belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Irak hükümetinin ülkeyi başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlemesi gerektiğini belirtti.

Salihi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Irak hükümeti, ülkeyi PKK'dan temizlemeli." dedi.

Terör örgütü PKK'nın hala Irak için tehlike olduğuna dikkati çeken Salihi, Tahran rejimine muhalif İran Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Irak'taki varlığına son verildiği gibi PKK'nın da Irak'tan temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Salihi, Musul'un Sincar ilçesindeki PKK varlığına işaret ederek, Irak hükümetinden Mahmur, Kerkük çevresi, Tavuk, Tuzhurmatu, Kifri ve Hanekin gibi bölgelerin birer terör yuvası haline dönüşmesine izin vermemesini istedi.

DEAŞ ve PKK bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü için tehdit

Irak ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Irak hükümetine önemli görevler düştüğüne işaret eden Salihi, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bölgedeki mevcudiyetinin devam etmesi, Irak, İran, Türkiye ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğu anlamına gelir."

Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan temizlemeli

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:00 Kaynak: AA
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