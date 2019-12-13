Irak hükümetinden Bağdat'taki linç olayına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak hükümetinden Bağdat'taki linç olayına ilişkin açıklama - Son Dakika

Irak hükümetinden Bağdat'taki linç olayına ilişkin açıklama

6 saat önce

Irak'ta protestoculara ateş açıp 5 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla evi basılarak öldürülen gence ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin askeri sözcüsü Tuğgeneral Abdülkerim Halef, olayı gerçekleştirenlerin yakalanacağını ifade etti.

Irak hükümetinden Bağdat'taki linç olayına ilişkin açıklama, System.String[]

Irak'ta protestoculara ateş açıp 5 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla evi basılarak öldürülen gence ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin askeri sözcüsü Tuğgeneral Abdülkerim Halef, olayı gerçekleştirenlerin yakalanacağını ifade etti.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestoculara ateş açarak 5 kişiyi öldürdüğü iddiasının ardından öldürülerek vince asılan gencin ölümüne ilişkin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin askeri sözcüsü Tuğgeneral Abdülkerim Halef açıklama yaptı. Keskin nişancı olduğu iddiasıyla evinin önünde protestocular tarafından linç edildikten sonra bir vinçten baş aşağı asılan gencin 17 yaşında olduğunu söyleyen Halef, "Evinin önünü terk etmeyi reddeden protestocularla tartışmaya girmesinin ardından, evine molotof kokteyli atıldı. Genç, elindeki tabancayla havaya ateş açmak zorunda kaldı. Daha sonra gencin evini basan caniler, sokak ortasında genci linç ederek baş aşağı astı" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve söz konusu kişilerin yakalanması için yeterli delilin bulunduğuna dikkat çeken Halef, gencin katillerinin yakalanacağını belirtti.


Olayın ardından Bağdat'ın ünlü Tahrir Meydanı'nda toplanan protestocular genci öldürenlerin kendilerinden biri olmadığını belirterek protestoculara ateş açan kişinin güvenlik güçleri tarafından tahrik edildiğini öne sürdü.


Bağdat'ın Vesba Meydanı'nda protestocuların üzerine ateş açılması sonucu 5 kişiyi öldürdüğü iddia edilen genç, protestocular tarafından yakalanarak linç edildikten sonra bir vinçten baş aşağı sallandırılmıştı. - ERBİL

Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil
NBA maçında kalçasını açan Lizzo, eleştirilere cevap verdi: Eleştirileriniz sizi ilgilendirir TEMSA üretimi neden durdurduğunu açıkladı: Hacizler nedeniyle mecbur kaldık Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölüm nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi

Son Dakika Haberleri
16:40 "Tamamlanmış En İyi Konut Projesi" Ödülü 3S Firuze Konakları'nın oldu. - Son Dakika Haber
16:38 CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki Açıklaması - Son Dakika Haber
16:36 Prof. Dr. Levent Eraslan'dan "Dijital Yayınların Güvenirliği" söyleşisi - Son Dakika Haber
16:33 Öğrenci servis denetimleri artarak devam ediyor - Son Dakika Haber
16:32 Beyoğlu'nda yangın paniği - Son Dakika Haber
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Son Dakika Haber
16:12 Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:44:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak hükümetinden Bağdat'taki linç olayına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]