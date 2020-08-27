Irak hükümetinden protestoculara: "Protesto yapın ama yolları kapatmayın" - Son Dakika

Irak'ta geçen yılın Ekim ayından bu yana hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken, İçişleri Bakanlığı protestocuları yolları kapatmamaya çağırdı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, vatandaşların barışçıl protesto haklarının anayasa uyarınca güvence altına alındığı ve güvenlik güçlerinin görevinin, nerede olursa olsun göstericileri korumak olduğu bildirildi. Son dönemde yaşanan protesto gösterilerinde yolların kapatıldığına dikkat çeken Maan, yolların kapatılmasının trafikte yoğunluğa neden olduğunu söyledi. Barışçıl protestoların vatandaşların doğal bir hakkı olduğunu vurgulayan Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü, protestocuları yolları kapatmayacak şekilde uygun gördükleri yerlerde eylemlerini sürdürmeye davet etti.

Irak'ta geçen yılın Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri eski Başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifa etmeye zorlamıştı.

Yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin göreve gelmesine rağmen özellikle ülkenin güneyinde protesto gösterileri hala devam ediyor. - ERBİL