Son Dakika Haberleri: Irak hükümetine "Siber saldırı"
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Irak hükümetine "Siber saldırı"

29 dakika önce

Irak hükümetine ait yaklaşık 30 resmi site siber saldırıya maruz kaldı.

Irak hükümetine

Irak hükümetine ait yaklaşık 30 resmi site siber saldırıya maruz kaldı.


Aralarında İçişleri, Sağlık bakanlıklarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurumuna ait sitelerinde yer aldığı siber saldırı sabahın erken saatlerinde başladı. Siber saldırıyı üstlenen ve kendilerine "Owned by M4X Pr0" adı veren grup yolladığı mesajında, Milli Güvenlik Kurumunun bazı yetkililerini şantaj yapmak ve Irak güvenliğini ilgilendiren bazı bilgileri sızdırmakla suçladı.


Siber saldırıyı yapan şahıslar, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye sorumsuzca davranan yetkilerin cezalandırılması için 72 saat süre verdiklerini de bildirdi.


Edinilen bilgilere göre bazı siteler geri alındı. - ERBİL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin
Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu İngiltere'de yaşayan trans erkek, doğurduğu çocuğun babası olmak için verdiği hukuk mücadelesini kaybetti Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:03:55. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak hükümetine "Siber saldırı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]